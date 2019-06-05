حديقة الأورمان تستقبل ألف زائر في أول أيام عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور سيد حسين مدير حديقة الأورمان، إن الحديقة استقبلت 10 آلاف و70 زائرًا في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف حسين في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحديقة فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين، وتوفير كل وسائل الراحة للمواطنين وإلغاء إجازات جميع العاملين في الحديقة.

وأضاف أن تذكرة الدخول جنيهان فقط وهو مبلغ رمزي جدا لتشجيع الجمهور على زيارة الحديقة.

وقال حسين إن الحديقة أنشائها الخديو إسماعيل عام 1873 وتبلغ مساحتها 28 فدان، وتتضمن مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والأثرية وتنوع نباتي أكثر من 1200 نوع نباتي.