"تغيير الشبكة الكهربائية بالكامل".. "المترو" يكشف ملامح خطة تطوير الخط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس خالد صبره، العضو المنتدب لدى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ملامح خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق "المرج - حلوان"، قائلا: "الفترة الحالية تشهد إنهاء إجراءات القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 32 مليار جنيه لتطوير هذا الخط بالكامل".

وقال "صبره" في تصريح لمصراوي، إن التطوير سيشمل تغيير الشبكة الكهربية بالكامل، وتطوير السكة "القضبان"، وكذلك الوحدات "القطارات القديمة" التي تعمل منذ 30 عامًا، بجانب تطوير أنظمة الإشارات والتحكم ومحطة تغذية الشبكة الكهربائية.

وأوضح العضو المنتدب لدى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن إجراءات القرض تسير في مجراها الطبيعي، وفور الانتهاء منها سيتم البدء فورًا في عمليات التطوير ورفع كفاءة الخط بالكامل.

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وكان بنك الاستثمار الأوروبي، قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاق مع مصر لدعم تطوير وتجديد الخط الأول للمترو بقيمة 350 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق في نظام مترو أنفاق القاهرة (44 كم متضمنة 35 محطة) مما سيعمل على استدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة سعة النقل، وسيخفف إلى حد كبير من الاختناقات المرورية وسيعزز النقل العام في المدن والقاهرة الكبرى.

وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك حريص على دعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لدعم مشروعات البنية الأساسية وشبكات الربط وتطوير مترو الأنفاق.