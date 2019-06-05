رئيس قضايا الدولة والمجلس الأعلى للهيئة يدينون "هجوم العريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أدان المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا بمدينة العريش بشمال سيناء اليوم الأربعاء، داعين الله أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
وتقدم مستشارو المجلس بخالص العزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء والشعب المصري، ويتمنون للمصابين الشفاء العاجل.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، خلال بيان لها، أن مثل هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واختتم بيانه "حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء. صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها.
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