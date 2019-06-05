شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية ناعيًا شهداء الوطن: يسطرون بدمائهم تاريخًا مشرفًا للوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأربعاء، شهداء الشرطة والوطن الذين استشهدوا بشمال سيناء مؤكدًا أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة جميع المصريين الشرفاء.

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وتقدم محافظ الدقهلية بخالص التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقيادة السياسية والقوات المسلحة ووزير الداخلية وجهاز الشرطة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

وأكد شاروبيم أن القوات المسلحة والشرطة تقدم أبناءها الذين يضحون بكل غال ونفيس فداء لمصرنا الغالية في سبيل القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن، وأن الشهداء يسطرون بدمائهم الزكية صفحات خالدة وتاريخاً مشرفاً للوطن والتضحية من أجله.

وأضاف محافظ الدقهلية أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.