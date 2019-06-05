شكرا لقرائتكم خبر عن والدة شهيد حادث الواحات «إسلام مشهور»: «النهاردة العيد عيدين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح أول أيام عيد الفطر، توجهت أسرة الرائد إسلام مشهور، أول شهيد في حادث الواحات البحرية، إلى قبره، كعادتها كل عيد، إلا أن هذه المرة مختلفة «النهاردة العيد عيدين، بعد تسليم ليبيا للإرهابى هشام عشماوى لمصر، المتهم الرئيسى في الحادث، روحنا لمقبرة ابنى الشهيد لتهنئته بعودة حقه»، وطلبت من نجلها: «سلم لىّ على إخواتك شهداء كمين العريش اللي لحقوك في أول يوم العيد».

واستشهد «مشهور» و13 ضابطًا ومجندًا آخرين، في أثناء اشتباكات بين قوات الأمن وإرهابيين بطريق الواحات البحرية في الجيزة في أكتوبر 2017، إذ ينتمى الإرهابيون لكتيبة «عشماوى»، الذي طرد من القوات المسلحة المصرية بسبب أفكاره المتطرفة.

استعدت سوزان مشهور، والدة الشهيد، لزيارة مقابر العائلة في مدينة طنطا، وأعدت خصيصًا الكعك لتوزيعه على الأطفال الذين يحبون الشهيد «الأهالى بيقولوا لىّ إن الأطفال يزورون قبر الشهيد ويدعون له بالرحمة، ويقرأون القرآن، وكل عام يستقبلونى بحفاوة، وهذا العيد كان مختلفًا بالمرة بفرحة الأطفال والأهالي».

«حياتي ينقصها إسلام، وأشعر بغصة لذلك، لكن لما زرته تلاشى لدى هذا الإحساس».. هكذا تصف «سوزان»، شعورها بأول يوم العيد، وهى أمام قبر نجلها، فهي وابنتيها «ريهام ورشا»، عندما ينظفن القبر، ويضعن الورود، يشعرن بأنهن «داخل بيت أو حجرة إسلام في المنزل، يشتممن رائحته التي يعرفهنا جيدًا».

قبل نحو أسبوع من العيد، كانت «سوزان» تجلس وحيدة في منزلها، وعندما أذاع قارئ النشرة نبأ قال فيه: «تسلمت مصر من ليبيا واحدا من أخطر المطلوبين، وهو الإرهابي هشام عشماوي، المتهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر وليبيا»، لتطلق والدة الشهيد زغرودة؛ تروى وفى عيونها الفرح: «سكان البيت كله سمعوني ونزلوا يهنئوني، وتلقيت مئات الاتصالات من الأقرباء والأصدقاء وزملاء الشهيد للتهنئة».

تصف «سوزان» خبر ضبط عشماوى بـ«أهم خبر في حياتى»، لتؤكد أن زوجها اللواء محمد مشهور، كان في طريقه إلى محافظة الإسكندرية في «مشوار عائلى»، وقت إذاعة نشرات الأخبار لضبط «عشماوى»: «ساب كل ارتباطاته وعاد إلى بيتنا ليحتفل معى، ولم يتمالك نفسه من فرط الفرحة والبكاء في آن واحد».

انهمرت الدموع من عين «سوزان»، وهى في طريقها إلى المقابر، نظرت إلى صورة الشهيد التي رسمها صديق أخيه الأكبر، والمعلقة على إحدى جدران شقتها: «خلاص يا ابنى نام وارتاح حقك رجع.. أيوه يا حبيبى حقك رجع، وأنت كنت على حق لما استشهدت دفاعًا عن وطنك وضحيت بدمك وشبابك»

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منذ استشهاد الرائد إسلام مشهور، ووالدته لديها يقين بعودة حقه: «قلبى ارتاح لما الرئيس، عقب استشهاد إسلام وزملائه، وجّه بإرسال قوات من الجيش لتدك معاقل الإرهابيين، ولما قابلت الرئيس في عيد الشهيد الأخير قال لىّ حق ابنك راجع، وهو ما حدث بعد ضبط عشماوى».

في طريقها إلى مقبرة ابنها، سمعت «سوزان» بخبر حادث كمين العريش الإرهابي، تباينت مشاعرها بين الفرح والحزن بعد عودة حقك، واستشهاد زملاء جدد له: «أحلى حاجة إني معاك في أول ساعات العيد، والله يا ابنى إحساسي بيك إنك معايا وبحضنك وبتقول لي كل سنة وأنت طيبة يا أمي».

أضافت: «والله عيدك أحلى في الجنة مع الصديقين والشهداء، حبيبي إبعت سلامى لأخواتك الشهداء اللى لحقوا بك في أول أيام العيد، أكيد هتتقابلوا مع بعض شهداء أبطال في الجنة».

تذكر والدة شهيد الواحات أن نجلها كان يعطيها «عيدية» في كل مناسبة «عيد الأم أو الفطر أو الأضحى»، ودائمًا كانت تنفق العيدية ضمن مصروف البيت، إلا أن آخر عيد حضره الشهيد بينهم، أصرّ عليها أن تشترى لنفسها ما تحتاجه، وطلب من شقيقته «ريهام» ذلك: «اشترى لماما حاجة علشان خاطرى، لأنها بتصرف الفلوس في البيت».

كان «الشهيد» بارًا بوالديه، فتروى «سوزان» أنها وحيدة والديها، وعندما تزوجت وأنجبت أولادها الـ4، كانوا كل حياتها بمعنى الكلمة: «الدنيا وما فيها»، وضحت بالغالى والنفيس لأجلهم، وشعر الشهيد إسلام بتلك التضحية، فكان يحنو عليها، وآخر عيدية أنفقت على نفسها: «اشتريت اللى نفسى فيه تلبية لطلب ابنى».

تتذكر «سوزان» طلب ابنها للشهادة «فى سبيل الوطن»، فكان يأمرها بأن «تزغرد» عندما تسمع باستشهاد ضابط ومجندين، ويقول لها: «ياريت نكون معاهم»، لتصف ابنها بأنه كان «ابن موت»، فوالده رباه على الفداء والتضحية بالنفس، لتشير إلى أن زوجها فور استشهاد ابنهما كان جله همه يعرف أن «الرصاص استقر في صدر إسلام، وليس في ظهره، وهو ما حدث، وفرح والد الشهيد لأن ابنه رجل وواجه الإرهابيين بصدره».

كان «إسلام» ينتظر غياب أي من زملائه بقطاع الأمن المركزي ليسند إليه أي مهام قتالية: «بقى رقم واحد في القطاع».. تحكى الأم أن قائد القطاع كان يعتمد على نجلها: «كان بيسأل مشهور فين، لو نايم صحوه أو يجيى من البيت»، خاصةً أن نجلها كان لا يهاب الموت، فتمنى الشهادة ببذلته العسكرية: «أنا خريج مدرعة».

وتقول والدة الشهيد إن نجلها استشهد وهو يقود مدرعة شرطة، فكان إلى جواره قائده وزميلاً له: «القائد حكى لىّ إن إسلام شاهد الدماء تغرق المدرعة، وفور تأكده من إصابته نطق بالشهادتين ولفظ أنفاسه».

وقالت سوزان إن نجلها سار على درب والده الذي درس لمدة 20 سنة داخل أروقة الكلية الحربية، فأخبرهم فور تخرجه في الثانوية العامة: «هقدم في الكلية الحربية»، إلا أنه لم يوفق في الاختبارات، ليتلحق بكلية الشرطة، ومثل أخيه الأكبر واصل السير على الدرب، فالتحق بقطاع الأمن العام ثم القوات الخاصة، وتم إلحاقه بقطاع سلامة عبدالرؤوف أحد أهم معسكرات المجموعات القتالية بقطاع الأمن المركزي واصفة حالته آنذاك «ربنا اختاره في المكان ده ليستشهد».

والدة شهيد حادث الواحات إسلام مشهور

والدة شهيد حادث الواحات إسلام مشهور