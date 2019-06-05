شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تدين الحادث الإرهابي بالعريش.. وتؤكد: لن ينال من المصريين وعزيمتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جامعة القاهرة الحادث الإرهابي الغاشم الذى استهدف كمينًا أمنيًا فجر الأربعاء بجنوب مدينة العريش بسيناء، وتؤكد أن مثل هذه الأحداث الدنيئة لن تنال من عزيمة المصريين قيادة وشعبا ولن تثنيهم عن المضى قدما فى مسيرة الإصلاح والتنمية، وستظل مصر باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفا واحدا أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه وحفظ الله مصر وشعبها.

ويتقدم الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بخالص التعازى لأسر شهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بالرحمة وواسع المغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدين أن تزامن الهجوم الإرهابى على كمين التأمين بالعريش مع أول أيام عيد الفطر المبارك يثبت أن هذا الإرهاب الأسود لا دين له، وإنما يستهدف المصريين جميعا، وأنه مهما بلغت قوة الإرهاب لن يقدر على هزيمة المصريين أو النيل منهم.