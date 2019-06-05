شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف إندونيسي يحتفلون بعيد الفطر في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل 4 آلاف مواطن إندونيسي، الأربعاء، بمقر سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة بعيد الفطر المبارك.

وقال السفير الإندونيسي، حلمي فوزي، إن يوم عيد الفطر هو إحدى الفرص الغالية ليغفر أحدنا للآخر ونحافظ على الوحدة والأخوة بين المواطنين الإندونيسيين في مصر الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلدهم لقضاء يوم العيد بين عائلتهم في إندونيسيا.

Advertisements

وصرح حلمي فوزي في كلمته بعد أداء صلاة العيد بالسفارة بأن التجمعات العائلية الإندونيسية هي إحدى عادات الإندونيسيين في يوم العيد وهي تذكر الجميع عن القيم وثقافة بلدهم الأصلي في وسط انتشار مظاهر العولمة بين الجيل الحالي.

وأكدت دوي ريا لطيفة، حرم السفير وعضو بالبرلمان الإندونيسي، أهمية الاحتفال بيوم العيد وسط التجمع العائلي حيث إنها دائما تحرص على قضاء العيد في مصر بين عائلتها والجالية الإندونيسية رغم كثرة أنشطتها وشغلها كعضو البرلمان الإندونيسي الحالي. وقالت السيدة لطيفة «إن الاحتفال بيوم العيد بمقر السفارة هي مناسبة تنتظرها آلاف المواطنين الإندونيسيين في مصر حيث إنهم يقابلون إخوتهم بدلا من أسرهم في إندونيسيا ويشعرون بالتواجد بين عائلاتهم رغم بعد المسافة بينهم وبين بلدهم».

حرصت سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة على إحضار جو العيد بما يشبه الاحتفال في إندونيسيا باعتبار السفارة البيت العائلي لكل الجالية الإندونيسية في مصر، بالإضافة إلى أنها توفر لكل مواطنيها عروضا ثقافية ومأكولات إندونيسية.