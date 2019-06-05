شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشارك أهالي قرية «سعد الله» فرحتهم بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الأربعاء، أهالي قرية «سعد الله» التابعة لمركز سوهاج فرحتهم بعيد الفطر المبارك، كإحدى القرى الأكثر احتياجاً، والتي تم حصرها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

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وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ هنأ أهالي القرية بحلول عيد الفطر المبارك، وأبلغهم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المحافظ حرص على أن يتواجد وسط الأهالي والمواطنين في أول أيام العيد، ووزع عدد من الهدايا المادية والعينية على أبناء وأهالي القرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف التونى، بأن المحافظ استمع إلى طلبات وأراء أهالي القرية، حيث وجه بتوفير سيارة مياه للقرية فوراً نظراً لإنقطاع المياه المتكرر، كما وجه مديرية التضامن الإجتماعي ببحث عدد من الطلبات لمواطنين يطلبون إعانة نظراً لظروفهم الصعبة، ووجه بدراسة إنشاء ورش صناعية لشباب القرية.

كان المحافظ قد استقبل عقب صلاة عيد الفطر المبارك المهنئين من أعضاء مجلس النواب، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، الذين توافدوا لتقديم التهنئة في جو يسوده الحب والمودة.