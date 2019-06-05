شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى العربي الأوروبي يدين حادث كمين العريش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، الهجوم الإرهابي على كمين الدائري بالعريش بشمال سيناء، والذي راح ضحيته جميع أفراد الكمين من ضباط وجنود تصدوا لهذا الهجوم الإرهابي بكل شجاعة مضحين بحياتهم من أجل أداء الواجب.

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وأكد المنتدى في بيان له، الأربعاء، أن الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من رجال القوات المسلحة والذين كانوا يؤدون واجبهم هو خرق واضح للمواثيق والصكوك الدولية التي تعطي الحق للدول في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن القومي وتستهدف المدنيين بهدف زعزعة الأمن وقد صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى العام ١٩٦٣ على ١٣ صكا قانونيا عالميا تهدف إلى تجريم العمليات الإرهابية وجعلها خاضعة للعقاب بموجب القانون مع التشديد على الحاجة إلى إزالة التشريعات التي تنص على استثناءات من هذا التجريم استنادا إلى أسس عقائدية أو دينية.

وقال «نصري» إنه طبقا للمواثيق الدولية التي تعطي الحق لقوات إنفاذ القانون في حماية الأمن القومي والمصري ومواجهة هذه العمليات إذا كانت منظمة هيومان رايتس ووتش ما زالت تتمتع ببعض من المصداقية والنزاهة والحيادية التي فقدت جزاء كبيرا منها فعليها أن تصدر بيانا تدين فيه الحادث الإرهابي. وتنعى الشهداء من رجال القوات المسلحة لكن للأسف هذا لن يحدث لأننا تعودنا من هذه المنظمة أن تتجاهل دائما هذه العمليات الإرهابية وكأنها لم تحدث من الأساس ضاربة بعرض الحائط المعايير الحقوقية والإنسانية التي هي في الأساس لحماية الإنسان بعيدا عن السياسة والخلافات بين الدول والتي أصبحت جزءا منها.

وطالب «نصري» في بيانه بأن يتعاون المجتمع الدولي مع الدولة المصرية من خلال اتخاذ التدابير المطلوبة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية والتي سوف تطال الدول المحيطة أيضا ولن تتوقف عند مصر، مطالبا المجتمع الدول بتحمل مسؤولياته تجاه الدول التي تعاني من الإرهاب بعيدا عن الخلافات السياسية.