فيديو.. غارمة مفرج عنها بعفو رئاسى: السيسي دفع 60ألف جنيه وخرجنى من السجن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فى إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالإفراج عن الغارمين والغارمات، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر بالإفراج عن مجموعة من الغارمين والغارمات اليوم عقب سداد ديونهم.
وقدمت حورية هلال محمد فرج، إحدى الغارمات المفرج عنهن، اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصندوق تحيا مصر، على مبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات.
وقالت حورية إنها استدانت مبلغا للمساعدة في تربية أبناء نجلها اليتامى ولم تستطع سداده فتم الحكم عليها بالسجن ست سنوات قضت منها ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها، مضيفة: " السيسي دفع لي 60 ألف جنيه وخرجني من السجن".
وأفرجت مصلحة السجون، فى أول أيام عيد الفطر، عن 2002 نزيل ونزيلة بالسجون، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وشهد حفل الافراج عن السجناء بسجون طرة، الإفراج عن 139 نزيلا "126 رجال ـ 13 سيدات" من الغارمين بعد سداد ديونهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على نحو يبرز اهمية مبادرة رئيس الجمهورية ويجسد تنامي أطر التكافل الإجتماعي بين المصريين.
كما تم الإفراج بالعفو عن 595 نزيل، والإفراج تحت شرط عن 268 نزيل، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات 2002 نزيل ونزيلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
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