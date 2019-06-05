شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غارمة مفرج عنها بعفو رئاسى: السيسي دفع 60ألف جنيه وخرجنى من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالإفراج عن الغارمين والغارمات، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر بالإفراج عن مجموعة من الغارمين والغارمات اليوم عقب سداد ديونهم.

وقدمت حورية هلال محمد فرج، إحدى الغارمات المفرج عنهن، اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصندوق تحيا مصر، على مبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات.

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وقالت حورية إنها استدانت مبلغا للمساعدة في تربية أبناء نجلها اليتامى ولم تستطع سداده فتم الحكم عليها بالسجن ست سنوات قضت منها ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها، مضيفة: " السيسي دفع لي 60 ألف جنيه وخرجني من السجن".