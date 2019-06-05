شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sun البريطانية، فى تقرير لها اليوم، أن أكثر من وفاة واحدة من بين كل 4 وفيات في بريطانيا ناتجة عن أمراض القلب، أى ما يقرب من 170 ألف شخص كل عام يتوفى ،مما يجعله أكبر سبب للوفاة في بريطانيا.

لكن الأمور تتحسن، حيث وجدت الأبحاث الجديدة، أن الوفيات الناجمة عن الأزمات القلبية قد انخفضت إلى النصف تقريباً خلال عقد واحد فقط.



اكتشفه مبكرا

ووجدت دراسة أجرتها "إمبيريال كوليدج بلندن"، أن عدد البريطانيين الذين يتوفون بسبب أمراض القلب انخفض بنسبة 42.5 % بين عامي 2005 و2015، ويعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى حد كبير مع انخفاض عدد المدخنين في إنجلترا بأكثر من مليون منذ عام 2014.

ومن المتوقع أن تنخفض المعدلات عن المستوى الحالي البالغ 14.9 %، بحلول عام 2023، وفقًا لإحصائيات الصحة العامة في بريطانيا.



السمنة قد تزيد من نسب ارتفاع امراض القلب

انخفاض الوفيات إلى النصف تقريبا

تظهر أحدث الأبحاث أنه في عام 2005، توفى 80 من بين كل 100 ألف شخص بسبب النوبات القلبية، وفشل القلب، والحالات القلبية الأخرى، وبحلول عام 2015، انخفض هذا الرقم إلى 46 فقط لكل 100 ألف .



مرض السكر يزيد من نسب الاصابة بامراض القلب

لكن ارتفاع معدلات السمنة، ومرض السكري، قد يعني ارتفاع معدلات الإصابة مرة أخرى لدى البريطانيين، احتمالات الوفاة بأمراض القلب أقل من الألمان والأمريكيين، واحتمال الوفاة 7 مرات أكثر من الأشخاص فى أوكرانيا.

يتمتع الفرنسيون واليابانيون بأكثر القلوب صحة في العالم، حيث يبلغ معدل الوفيات 20 فقط لكل 100ألف.

لا يزال قاتلا

أظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من انخفاض الإحصائيات ، فإن أمراض القلب لا تزال أكبر قاتل في بريطانيا.



احذر الام الصدر

يقدم البروفيسور ديفيد نيوباي، من مؤسسة القلب البريطانية، 11 علامة تحتاج إلى أخذها على محمل الجد...تعرف عليها ..1. ألم في الصدر

إنها العلامة الأولى للنوبة القلبية، لكن الكثير من الناس لا يدركون أن هذا قد يمثل حالة طوارئ طبية.

يقول البروفيسور نيوباي: "إذا كنت تعاني من ألم في الصدر، وكنت تشعر بتوعك شديد، فيجب عليك الاتصال بأرقام الإسعاف، والحصول على سيارة إسعاف في أقرب وقت ممكن.

إذا كانت نوبة قلبية، عادةً ما توصف بأنها ثقل أو ضيق أو ضغط في الصدر؛ وغالبًا ما يصفه الناس بأنه" فيل يجلس على صدري " ،أو" يشعر وكأنه شريط ضيق حول صدري"، فذلك يعني أنه من المحتمل أن تكون ذبحة صدرية.

وهذه الأعراض تعنى أنه يجب عليك الذهاب إلى الطبيب.



لايزال القاتل الاول

2. الشعور بالمرض

بالطبع، ليس كل نوبة من الغثيان تعني نوبة قلبية، ولكن إذا كانت مصحوبة بألم، فينبغي أن تنفجر أجراس التحذير.

قال البروفيسور نيوباي: "إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر حتى عندما تكون جالسًا، ولا تفعل شيئًا،وأنت تشعر أيضًا بالمرض، فهذا هو الوقت المناسب لطلب سيارة إسعاف.

إذا كنت تشعر ببعض الانزعاج، ولكنك لا تشعر بألم شديد، وكذلك تشعر بالغثيان، فاتصل بالاطباء للحصول على المشورة.

Advertisements

3. آلام في المعدة

قد يشبه إلى حد ما عسر الهضم، لكن في بعض الأحيان قد يكون هذا الألم علامات مبكرة لأزمة قلبية.

أكد البروفيسور نيوباي: "لأن القلب، المريء "الممر بين فمك وبطنك"، والمعدة كلها موجودة بجوار بعضها البعض، فإن التحدي الذي يواجهه كل من الناس، والأطباء على حد سواء هو أن حرقان، أو عسر الهضم، يمكن أن يكون من الصعب التفرقة بين نوع الألم، وألم القلب.

4.الشعور بالتعرق

العرق عند الذهاب إلى الجيم، أو لأنه يوم حار حقًا، لا داعي للقلق، لكن الشعور بالحرارة، والصخب، مع آلام في الصدر هو علامة على أنه يجب عليك استدعاء سيارة إسعاف.

5. ألم في الساق

أوضح نيوباي: "إذا كنت تعاني من إحساس شديد بالتشنج أثناء المشي، فقد يكون من المفيد الذهاب الى الطبيب، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة على مرض الشرايين المحيطية، إنه الأكثر شيوعًا عند المدخنين، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

6. ألم الذراع

ليس من الممكن أن ترتبط بقلبك، لكن الألم في ذراعك هو علامة تحذير أخرى.

إذا كان الألم ينحدر من ذراعك، خاصة على الجانب الأيسر، أو إذا دخل في الرقبة، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالقلب أكثر من عسر الهضم.

أشار البروفوسير نيوباي الى أنه إذا لم يختف ذلك، أو إذا كنت تعرف أن لديك مرضًا في القلب، يجب أن تطلب المشورة الطبية الطارئة.

7. آلام بالفك أو الظهر

بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون الألم في أماكن أخرى غير عادية مثل الفك أو الظهر.

هناك بعض الأدلة على أن أعراض النساء من المرجح أن تختلف عن آلام الصدر "العادية"، ونحن نعرف أن النساء أقل عرضة لطلب الرعاية الطبية والعلاج.

8.الاحساس بالاختناق

إن كلمة "الذبحة الصدرية" تعني الاختناق، ففي بعض الأحيان يمكن الشعور بالألم في الحلق، ويميل الناس إلى وصفه بأنه إحساس بالاختناق ،فإذا استمر، ولم يتم تشخيصك من قبل بأمراض القلب، فيجب عليك الاتصال بالإسعاف.

9. تورم القدمين

إنه لا ينبغي أبدًا تجاهل القدمين المتورمين، خاصة إذا كانت كبيرة جدًا، "يمكن أن يكون علامة على فشل القلب، لكنها أيضًا شائعة جدًا، وهناك أسباب أخرى كثيرة، حيث يمكن أن يكون الأمر نتيجة تناول أقراص تتناولها على سبيل المثال، كما يمكن أن يؤدي ضغط الدم إلى تورم القدمين.

10.التعب الشديد

يمكن أن يكون الشعور بالتعب طوال الوقت من أعراض قصور القلب، وكذلك الحالات الأخرى ،العديد من المرضى يشعرون بالتعب، سواء أصيبوا بقصور في القلب أو لا، سواء أصيبوا بالذبحة الصدرية أم لا، إنه أمر صعب، لأنه غير محدد ،فاذا كنت متعبا، وكنت تعمل لساعات طويلة، أو البقاء مستيقظا، فربما لا يكون ذلك بسبب مرض فى القلب، ولكن إذا بدأت تعاني من التعب الشديد، ولم يتغير نمط حياتك، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك.





سرعة ضربات القلب

11.عدم انتظام ضربات القلب

في معظم الحالات، تكون نبضات القلب السريعة مؤشر للإصابة بأمراض القلب.



انخفاض الأعداد بسبب انخفاض عدد المدخنين فى بريطانيا

وأضافت الباحثة الدكتورة ألكسندرا نوفار: "لقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا في معدلات التدخين في السنوات الأخيرة، وهو ما كان بمثابة أخبار جيدة بالنسبة لصحة القلب، ومع ذلك، فإن السمنة، وضغط الدم،ومعدلات داء السكري من النوع الثانى في ارتفاع، واذا لم نشجع الناس على اتباع أنماط الحياة الصحية، يمكننا أن نرى تزايد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب كبيرة، نظرًا لأن أمراض القلب هي أكبر قاتل في بريطانيا، فمن المهم معرفة التحذيرات المبكرة التي يجب الانتباه إليها.