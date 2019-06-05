تسليمها 2020.. إنشاء مستشفى جديدة بمدينة العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه يجري حالياً تنفيذ مبنى مستشفى مدينة العاشر من رمضان، سعة 200 سرير على مساحه 5.6 فدان للمشروع، بنسبه إنجاز بلغت نحو ٣٠ ٪ .

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المستشفى تقع في مركز المدينة بالمرحلة الثالثة، وهي مكونة من مبنى رئيسي على مساحه ٥٠٠٠ م2، مكون من (دور أرضي + 5 أدوار متكررة)، ومبنى تعليمي على مساحة 1500 م2، مكون من (دور ارضي + أول علوي)، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات مثل أماكن الانتظار، والمسجد، والخزانات، وأماكن الاستقبال.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من جهاز المدينة، للوقوف على الموقف التنفيذي، ومتابعة جودة الاعمال، مضيفاً أن هناك تقدما كبيرا في أعمال التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً في بداية عام 2020.