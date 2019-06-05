​صرف 20 ألف جنيه مساعدة لأسرة عامل توفي عقب صلاة العيد بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وجهت وزارة الأوقاف، بسرعة صرف إعانة عاجلة قدرها 20 ألف جنيه لأسرة عامل بمسجد في المنصورة توفي عقب صلاة العيد بمحافظة الدقهلية.
ونعت الوزارة في بيان لها، أسرة صلاح عيد إسماعيل عامل مسجد الكبير بالمنصورة الذي وافته المنية عقب صلاة العيد بالمسجد، داعية أن "يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان".
ووجهت وزارة الأوقاف، بسرعة صرف إعانة عاجلة قدرها 20 ألف جنيه لأسرة العامل من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية.
وكلفت الوزارة، مدير المديرية التوجه على رأس وفد كبير من أوقاف الدقهلية لتقديم واجب العزاء لأسرة العامل.
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