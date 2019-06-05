مكافأة للأطباء.. محافظ الجيزة يفتتح وحدتي الغسيل الكلوي ورعاية الأطفال بمستشفى الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، وحدتي الغسيل الكلوي ورعاية الأطفال بمستشفي الوراق المركزي، وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ الجيزة إنه تم تدعيم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الوراق بعشر ماكينات غسيل كلوي، وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لتدعيم الوحدة بأربعة عشر ماكينة أخرى، حيث تتسع الوحدة لعدد 24 ماكينة.

تصريحات المحافظ جاءت أثناء تفقده وحدة العلاج عن بعد، حيث تم تدعيمها بالأجهزة اللازمة، وجاري العمل علي تشغيلها لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمناطق النائية من خلال الطبيب المعالج واستشاري الوحدة، حيث سيتم التشخيص ووضع خطة لطريقة تلقي العلاج بالمستشفى المتواجد بها الحالة.

وأشار راشد إلى أنه تم افتتاح وحدة رعاية الأطفال بـ8 أسرّة، ودعمها بجميع الأجهزة الطبية وأجهزة الأوكسجين؛ لتقديم أوجه الرعاية الطبية للأطفال المرضى.

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وأشاد المحافظ بالخدمة والرعاية الطبية بالمستشفى، والتي أوضح أنها تدل على التخطيط والمتابعة الجادة من خلال الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وفريق العمل بالمستشفى ومساهمات رجال الخير والأعمال، متمنيًا أن يسود التقدم بكافة المستشفيات.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للأطباء وفريق التمريض، موجهًا بأن يستمر بذل قصارى جهدهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضي المترددين على المستشفى حتى تمام الشفاء، ووّجه بصرف مكافأة للأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى لتفانيهم في العمل.

واطمئن المحافظ على حالة المرضى الموجودين بأقسام المستشفى بقسم الرعاية المركزة وقسم الباطنة ووحدة الغسيل الكلوي، ووزع عيديات على كافة المرضي، واطمئن على الحالة الصحية للأطفال المتواجدين بالرعاية المركزة والحضانات.

وخلال تفقد المحافظ أقسام المستشفى التقى راشد، بمريضة من دولة السودان تعاني من التهاب رئوي، حيث وّجه الأطباء بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وتوفير العلاج حتى تماثلها للشفاء.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، والدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة، واللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق.