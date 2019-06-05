محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة ميدانية لعدد من المنشآت الخدمية التابعة للمحافظة للتأكد من حسن سير الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين في أمان كامل مع تطبيق كافة التوجيهات والتعليمات.
وتفقد المحافظ -خلال الجولة- مرسى الأتوبيس النهري بمنطقة ماسبيرو، حيث التقى مع المواطنين وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك والتأكيد على مسئولي المرسى بتطبيق كافة الاشتراطات وعوامل الأمان بكافة الوحدات النهرية، مشددًا على ضرورة التزام جميع الوحدات بالأعداد المقررة لها.
كما زار المحافظ مستشفى شبرا العام، حيث اطمأن على وجود كافة الاستعدادات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات طارئة وانتظام العمل بتواجد الأطباء ومسئولي التمريض وغرف الطوارئ والاستقبال، وأكد حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة بيسر وسهولة.
وتفقد عبدالعال استعدادات الحديقة الدولية لاستقبال المواطنين من صباح اليوم، ولوحظ الإقبال الشديد منذ الساعات الأولى على الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث توافد الأطفال والأسر للاستمتاع بالعروض الترفيهية المقدمة.
وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة العاملة على مدار 24 ساعة لم تتلق أية بلاغات مؤثرة حتى الآن، وأن البلاغات التي تم تلقيها بسيطة متمثلة في تراكمات قمامة، وكسر ماسورة مياه، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية متصلة بكافة الجهات المعينة لاستقبال أي شكوى للمواطنين على الأرقام التالية 23912136-23907147.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة لمحافظ القاهرة في مرسى الأتوبيس النهري ومستشفى شبرا بأول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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