"عيد مخضب بالدماء".. ماذا حدث في هجوم كمين العريش الإرهابي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قبل دقائق من فجر عيد الفطر المبارك، فوجئ رجال الشرطة في كمين أمني بمدينة العريش بهجوم إرهابي غادر، فبادلوا المهاجمين إطلاق النيران ما أدى لمقتل 5 إرهابيين، واستشهاد 8 من أبطال الشرطة، هم ضابط وأمين، و6 جنود.

ونشرت وزارة الداخلية، في مقطع فيديو صور العناصر الإرهابية المقتولة، وقالت في بيانها إن قوات الأمن تتبع خطوط سير العناصر الهاربة، لضبطهم.

الحادث الإرهابي لقى ردود أفعال واسعة داخليا وخارجيا، وقال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض.

وتابع: "دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين".

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