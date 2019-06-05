بعد سداد مديونياتهم.. الداخلية تفرج عن 2002 بينهم غارمين وغارمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفرجت وزارة الداخلية عن 139 من نزلاء السجون بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق تحيا مصر.

وقالت وزار الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه إستمراراً للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ( سجون بلا غارمين أو غارمات ) وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن ( الغارمين والغارمات ) المودعين بالسجون .

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فقد أسفرت الجهود عن الإفراج عن عدد (139) من نزلاء السجون ( 126 رجال ، 13 نساء ) بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق تحيا مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وعلى جانب آخر وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم ، فقد تم الإفراج بالعفو عن عدد (1595) نزيل ، وكذا الإفراج تحت شرط عن عدد (268) نزيل .. ليبلغ إجمالى المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات عدد (2002) نزيل ونزيلة .. وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.