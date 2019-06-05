مصر | غارم مفرج عنه: "اتسجنت بسبب وصل أمانة لتزويج ابنتي.. وربنا ينصرك يا سيسي" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارم مفرج عنه: "اتسجنت بسبب وصل أمانة لتزويج ابنتي.. وربنا ينصرك يا سيسي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت وزارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، عن الغارمين والغارمات وبعض السجناء.

وقال أحد الغارمين المفرج عنهم: "كل سنة وأنت طيب يا سيادة الرئيس، أنت نصفتني من السجون، وحوشت عننا الغلب وحميتنا، وعملت كل حاجة للضعفاء، وربنا ينصرك يا سيسي على من يعاديك".

وأضاف أنه تم الحكم عليه بسنة سجن وقضى منها 4 أشهر بسبب وصل أمانة، موضحا: "وصل الأمانة كان لتزويج ابنتي وسترتها، وربنا يخلي السيسي".

فيما قالت زوجته: "ربنا يخليك يا ريس، وألف مبروك على رجوع زوجي للمنزل".

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وأعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك

ويأتي ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، باجمالى 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارم وغارمة

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.