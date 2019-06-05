مصر | بعد الإفراج عنها.. غارمة: "صرفت الفلوس على عيالي.. وربنا يخلي السيسي لمصر" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإفراج عنها.. غارمة: "صرفت الفلوس على عيالي.. وربنا يخلي السيسي لمصر" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت وزارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، عن الغارمين والغارمات وبعض السجناء.

وقالت إحدى الغارمات المفرج عنهن: "قضيت 3 شهور في السجن، إلى أن تواصلت الداخلية مع الدائنين وسددوا اللي علي، والسبب إني كنت مطلقة وصرفت الفلوس على عيالي والإيجار واتحبست، وربنا يخلي السيسي لمصر، لأنه رئيس يتواصل مع الناس كلها، ودائما ما يخرج الكثير من السجناء من السجون".

وأعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك

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ويأتي ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، باجمالى 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارم وغارمة

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.