مصر | عقب سداد ديونهم.. "الداخلية" تفرج عن مجموعة من الغارمين والغارمات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب سداد ديونهم.. "الداخلية" تفرج عن مجموعة من الغارمين والغارمات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت وزارة الداخلية، عن مجموعة من الغارمين والغارمات اليوم عقب سداد ديونهم، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بالإفراج عن الغارمين والغارمات وبمناسبة عيد الفطر المبارك.