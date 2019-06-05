أخبار مصر | رئيس "الآثار المستردة": التمثال المعروض بكريستيز للمزادات ليس من المفقودات وندرس الملف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الآثار المستردة": التمثال المعروض بكريستيز للمزادات ليس من المفقودات وندرس الملف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، ردًا علي ما تم تداولته بعض الصحف الأجنبية عن قيام صالة كريستيز بعرض رأس تمثال منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون لبيعها بالمزاد العلني بلندن يوم ٤ يوليو، إن الإدارة تقوم الآن بدراسة ملفات المزاد تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار أن تلك الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة صالة كريستيز بخصوص القطعة المعروضة، والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة.

وأكد أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف او مخازن وزارة الآثار وأن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وأنه إذا ثبت خروج أى قطعة بشكل غير شرعى يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من أجل استردادها مرة أخرى، فنحن لن نتهاون أو نسمح لأحد أن يبيع أى أثر مصرى على الإطلاق.