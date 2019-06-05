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شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة شهيد كمين رفح: «بنتي حبّت السيسي واتعلقت بيه» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الطفلة «لارين»، 4 سنوات، من لفت الأنظار لها، خلال احتفالية تكريم الرئيس لأسر شهداء الجيش والشرطة، بسبب تعلقها الشديد بالرئيس السيسي الذي حملها طوال احتفالية التكريم، فيما رفضت الطفلة الجلوس في مقعدها مرة أخرى.
وقالت والدة «لارين» وأرملة الشهيد النقيب، عبدالقادر رمضان، إن ابنتها ولدت عقب وفاة والدها بعدة أشهر ولم تره مطلقا إلا من خلال الصور.
وأضافت: «أحكي لها دائمًا عن بطولاته وتضحياته من أجل الوطن».
وأكدت أنها سعيدة بتكريم الرئيس السيسي لها، إذ قالت: «بنتي حبّت السيسي واتعلقت بيه، وأنا سعيدة بحفاوة استقباله لينا».
يذكر أن الشهيد النقيب عبدالقادر رمضان قد توفي عام ٢٠١٥، إثر تفجير كمين بمدينة رفح.
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