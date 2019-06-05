شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الحدائق والمتنزهات مجانًا بالمنيا في عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت محافظة المنيا جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين اليوم مجانًا، بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.

ووجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، بفتح الحديقة الدولية وحديقة 25 يناير مجانًا أمام المواطنين، كما شدد المحافظ على الاهتمام بالخدمات لتحقيق راحة المواطن المنياوي للاستمتاع بالعيد.

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كما أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات خلال عيد الفطر المبارك.

كما شدد على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكل السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق.

ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كل منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة، مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.