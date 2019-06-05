شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يزور المرضى والمصابين بمستشفى العريش لتهنئتهم بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ويرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، الأربعاء، المرضى في مستشفى العريش العام لتهنئتهم بعيد الفطر، والاطمئنان على توفير الرعاية الصحية لهم.

وتجول المحافظ ومرافقوه في الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنح المحافظ عيديات لعدد من المرضى، متمنيًا لهم سرعة الشفاء العاجل.

من جهة أخرى، قام المحافظ ومرافقوه بزيارة بعض المصابين جراء العمليات الإرهابية الذين يعالجون في مستشفى العريش العام، حيث اطمأن المحافظ على الرعاية الطبية المقدمة لهم، ومنحهم ومرافقيهم عيديات، متمنيًا لهم سرعة الشفاء.