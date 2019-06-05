شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يُدين حادث كمين العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور علاء مرزوق، محافظة القليوبية، إن الحادث الإرهابي الأليم الخسيس الذي وقع في أحد الأكمنة بمدينة العريش، لن يُثني المصريين عن بناء دولتهم الحديثة، وسيزيد تماسكهم ولن ينال الإرهاب الغاشم المأجور من عزيمتهم ولن يؤثر على النسيج الوطني الواحد. وتقدم محافظ القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشعب القليوبية بخالص التعازي والمواساة لشهداء الوطن الذين استُشهدوا جراء هذا الحادث الإرهابي الخسيس.

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