شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الممشى الزجاجى على كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الآلاف من المصريين بعيد الفطر المبارك بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة والكبارى، وشهد كوبري تحيا مصر بمحور روض الفرج اصطحاب عشرات الأسر المصرية لأبنائهم والحرص على التقاط الصور التذكارية أعلى الممشى الزجاجى، على الذى يعد أعرض كوبرى معلق فى العالم.

وامتلأ الممشى الزجاجى بمئات المحتفلين بعيد الفطر المبارك حتى أصبح "كامل العدد"، وسط فرحة من الصغار والكبار بعيد الفطر المبارك، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أعلى الممشى الزجاجى.









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