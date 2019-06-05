شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكنيسة يُهنئ المسلمين بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من الكنيسة الأرثوذكسية بشمال سيناء، برئاسة القس ميخائيل، راعي كنيسة مار جرجس بالعريش، ديوان عام المحافظة لتهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

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وكان في استقبالهم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة، وعدد من رجال الدين الإسلامي ومشايخ القبائل.

وقدم الوفد التهنئة لإخوتهم المسلمين بعيد الفطر، مؤكدًا وحدة الشعب المصري ومشاركته في كل المناسبات والأعياد.

من جانبه، أكد المحافظ عدم التفرقة بين المصريين، وأنهم شعب واحد يعيش على أرض واحدة.