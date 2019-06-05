شكرا لقرائتكم خبر عن «العين السخنة» تخطف الأجانب المقيمين والمصريين في العيد: «الليلة بـ220 دولارًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، مدير أحد الفنادق الكبرى بالعين السخنة، إن حجم إشغالات السخنة يبلغ 100% خلال إجازة عيد الفطر، موضحًا أن هناك خليطًا من الجنسيات المختلفة من الأجانب المقيمين في مصر والمصريين.

وأضاف «الدميري» لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن السخنة نتيجة لقربها من القاهرة يفضلها الزائرون لقضاء إجازات نهاية الأسبوع وعطلات الأعياد، وتبلغ فترة الإقامة 3 أيام، موضحا أن سعر الليلة بـ220 دولارًا، شاملًا وجبتي الإفطار والعشاء، موضحًا أن زائر السخنة يكتفي بوسائل الترفيه داخل الفندق، والأسعار تنخفض إلى 160 دولارًا عقب نهاية موسم عطلات العيد.

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وأكد أن السخنة إلى جانب السياحة الترفيهية، تضم أيضا مزارات أثرية متنوعة بين الإسلامي والفرعوني والروماني.

وفي سياق متصل، كشفت سارة صبحي، مدير المبيعات في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن أن نسبة الإشغالان تتراوح بين 30- 40% خلال عطلات عيد الفطر، مشيرة إلى أنها تعد نسبة منخفضة، ويعود ذلك لعدد من الأسباب بينها اللغط حول موعد أول أيام عيد الفطر، حيث إن السائح العربي يفضل أن يأتي إلى القاهرة 3 أيام عيد الفطر المبارك، كذلك حجم الطلب على الطيران مرتفع جدا نتيجة عودة المصريين من الخليج، مما يرفع قيمة تذاكر الطيران وأدى إلى مقارنة تكاليف الرحلة للقاهرة والرحلة إلى تركيا، خاصة بعد أن قدم الأتراك عروضًا ترويجية بأقل من 50% تكاليف الرحلة للقاهرة، والذي يصل متوسط الليلة في فنادق 5 نجوم إلى 160 دولارًا لليلة.

كما أكدت «صبحي» أن «المراقبين لسوق السياحة العربية يتوقعون أن يأتي جانب من شرائح السياحة العربية التي تقوم بحجوزات اللحظة الأخيرة إلى القاهرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وعيد الفطر، لكن من الصعب توقع حجم الحركة الوافدة حتى الآن، نتيجة لأن السائح العربي يمكنه حجز تذاكر الطيران وحجز الفندق عقب الوصول للمطار».