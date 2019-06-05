شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يدين «حادث العريش».. ويهيب بالإعلام الالتزام بالبيانات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحادث الإرهابي الذي وقع، صباح الأربعاء، على كمين أمني في مدينة العريش شمال سيناء، ويحتسب المجلس الشهداء في جنة الله.

وأكد المجلس في بيان، الأربعاء، أن «ما حدث سيزيد من إصرار مصر دولة وشعبا وجيشا وشرطة على القضاء على الإرهاب، ولا يعتقد المجلس الأعلى أن حادث الهجوم الإرهابي رغم نتائجه المؤلمة يمكن أن يغير كثيرا من مجمل الصورة، وهزيمة الإرهاب حدثت بالفعل، وأن الإرهاب سيُدحر بالفعل بجهود الجيش والشرطة وشيوخ سيناء وعموم مواطني سيناء».

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وتابع: «نحن على ثقة بأن القصاص سيتم عاجلا وسيلقى المعتدون حتفهم المحتوم وأننا لا نمل أن نذكر الجميع بضرورة اليقظة».

وأهاب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة وفقًا لكود تغطية العمليات الإرهابية الذي أقره المجلس.

ويشمل كود تغطية الحوادث الإرهابية الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 بنود، هي: الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط، والالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم، وعدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات، كما يحظر إبداء أي آراء أو معلومات، سواء من جانب ضيوف الوسيلة الإعلامية أو الإعلاميين، تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.