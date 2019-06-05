شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يُشارك المواطنين احتفالهم بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية لعدد من المنشآت الخدمية للتأكد من حُسن سير الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين في أمان كامل مع تطبيق كل التوجيهات والتعليمات، تفقد خلالها مرسى الأتوبيس النهري بمنطقة ماسبيرو.

والتقى المحافظ بالمواطنين وهنأهم بحلول عيد الفطر، وأكد على مسؤولي المرسى تطبيق كل الاشتراطات وعوامل الأمان بكل الوحدات النهرية، مُشددا على ضرورة التزام جميع الوحدات بالأعداد المقررة لها.

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كما زار المحافظ مستشفى شبرا العام، حيث اطمأن على وجود كل الاستعدادات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات طارئة وانتظام العمل بتواجد الأطباء ومسؤولي التمريض وغرف الطوارئ والاستقبال.

وأكد حسن معاملة المواطنين والتقديم الخدمات اللازمة بيسر وسهولة.

كما تفقد محافظ القاهرة استعدادات الحديقة الدولية لاستقبال المواطنين من صباح اليوم ولوحظ الإقبال الشديد منذ الساعات الأولى على الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث توافد الأطفال والأسر للاستمتاع بالعروض الترفيهية المقدمة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال أن غرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة العاملة على مدار 24 ساعة بأنها لم تتلق أي بلاغات مؤثرة حتى الآن، وأن البلاغات التي تم التلبيغ عنها بلاغات بسيطة متمثلة في تراكمات قمامة، وكسر ماسورة مياه، وأن غرفة العمليات المركزية متصلة بكل الجهات المعنية لاستقبال أي شكوى للمواطنين على الأرقام التالية 23912136-23907147.