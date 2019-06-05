شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حرار الطقس.. 50 ألف زائر لحديقة الحيوان في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ عدد زوار حديقة الحيوان بالجيزة 50 ألفًا منذ فتح أبوابها في السابعة من صباح اليوم الأول لعيد الفطر.

وشهدت الحديقة زحامًا كثيفًا بعد ظهر اليوم، تصاعدت وتيرته بحلول عصر اليوم الأربعاء.

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وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن اليوم الأول لعيد الفطر هو يوم الأسرة المصرية القادمة من المحافظات الإقليمية للاستمتاع بمشاهدة عروض الحيوانات الشرسة والوديعة، وهو مؤشر جيد، مُوضحًا أن الأعداد في تزايد مستمر رغم الطقس الحار.

وأضاف «رجائي» أن عدد زوار الحديقة من العائلات والأفراد بلغ ما يقرب من 50 ألف زائر، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي للعاملين في حدائق الحيوان ساهم في زيادة الإقبال على زيارة حديقة حيوان الجيزة، رغم الطقس الحار، الذي تسبب في افتراش رواد الحديقة المسطحات الخضراء في مختلف أركان حديقة الحيوان.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمتنزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أي طوارئ.

وأشار إلى أنه تم الحد من تكدس الزائرين على الأبواب من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، لتسهيل دخول زوار حديقة الحيوان بالجيزة، والتنبيه على الزوار بالحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم.