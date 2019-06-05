شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تبدأ خطتها الرقابية على الأسواق في أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها اعتبارًا من، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ومنع تداول منتجات مجهولة المصدر أو ضارة بصحتهم، مع البيع بالسعر الرسمي ومنع تجاوزه.

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وقال تقرير صادر عن الوزارة إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال أيام العيد وإلغاء الإجازات والراحات للمفتشين لعمل الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق.

وذكر التقرير أن اللجان المتخصصة التابعة للوزارة تقوم بالتفتيش عبر مجموعات لمتابعة (مخابز، مطاحن، الأسواق والمحال العامة، مستودعات الدقيق والبوتاجاز، بقالى التموين، وفروع جمعيتى)، وستقوم غرف العمليات المركزية بمديريات التموين بتلقي الشكاوي وإزالة أسبابها خلال فترة العيد.

وتوضح الخطة زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال العيد.