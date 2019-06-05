شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوزع «العيديات» على الأيتام والمسنين بجمعية خيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الأربعاء، صلاة عيد الفطر بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط الآلاف من المواطنين.

وقال محافظ الجيزة، إن المحافظة تحرص كل عام على الاندماج وسط المواطنين ومشاركتهم في المناسبات القومية والدينية.

وتبادل المحافظ واللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة التهنئة مع المواطنين معربا عن أمنياته أن يعم الأمن والاستقرار والخير على مصرنا الغالية.

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وعقب الصلاة قام المحافظ بزيارة جمعية الخدمات المتكاملة لتنمية المجتمع المحلى بالعجوزة والتي توفر 11 مشروع خدمى للأيتام والمسنين والمغتربات وطلبة الجامعات الحاصلين على درجات مرتفعة وتشمل المشاريع على حضانة نموذجية وحضانة رضع وحضانة إيوائية ودار أيتام ودار مسنات ونوادى الطفل ومعمل للتحاليل وعلاج طبيعى وعيادات خارجية وتقوم الجمعية بتربية ورعاية الأطفال حتى سن الزواج وتضم الجمعية حوالى 35 طفل ومسن .

وحرص «راشد»، على توزيع عيديات على الأطفال والمسنين بمناسة العيد كما قام بمشاركتهم في الحديث والاستفسار منهم عن أي مشكلات تواجههم لحلها.

كما تفقد محافظ الجيزة، فصول البرامج التعليمية التابعة للجمعية حيث توفر الجمعية المصاريف اللازمة لتعليم الاطفال حتى مرحلة التعليم الجامعى سواء بالجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد «راشد» أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير الرعاية والمساعدات اللازمة لهم ومؤكدا على التواصل الدائم مع نزلاء الجمعية للاطمئنان عليهم.