شكرا لقرائتكم خبر عن انصرفوا دون إذن.. إحالة 11 طبيبًا بمستشفى شبين القناطر للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، 11 طبيبًا وممرضة بمستشفى شبين القناطر العام للتحقيق، لتغيبهم عن العمل وانصرافهم دون إذن من النوبتجية الخاصة بهم في أول أيام العيد.
كان الدكتور سيد مراد، مدير عام المستشفيات، قد فاجأ مستشفى شبين القناطر في زيارة، صباح اليوم الأربعاء، ولاحظ غياب عدد من الأطباء والتمريض، فأمر بالتحفظ على دفتر الحضور والانصراف.
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