شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: 4 ملايين جنيه لفك كرب 139 غارمًا وغارمة بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق تحيا مصر، الأربعاء، سداد ديون 139 غارمًا وغارمة، والبالغ قيمتها ٤ ملايين جنيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، إن ذلك يأتي تنفيذا لمبادرة «سجون بلا غارمين» التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ليتمكن المفرج عنهم من الاحتفال بالعيد مع عائلاتهم حفاظًا على كيان هذه الأسر.

وأضاف أن الصندوق رصد مبلغ 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن الهدف منها هو إعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية، للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي.

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وأوضح عبدالفتاح أن صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية في فك كرب أكثر من 6200 غارم وغارمة حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة السيد الرئيس لفك كرب الغارمين باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعي الذي يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، منوها إلى أن مبادرة «سجون بلا غارمين» تجسد الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق الصندوق باعتباره صندوقا تكافليا من الدرجة الأولى، وتوجه أمواله من المصريين لخدمة أبناء وطنهم الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن قطاع السجون بوزارة الداخلية شكّل لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الاستفادة من المبادرة، حيث يتولى قطاع السجون مسؤولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتأتي بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له.

وأردف أن الصندوق يعمل بالتوازي مع مبادرة «سجون بلا غارمين» للوقاية من انضمام غارمات جديدات إلى السجون، وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة «مستورة»، وتقديم قروض في شكل مشروع متناهي الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتي تحول دون استدانتها لسد تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياة الكريمة.

ولفت عبدالفتاح إلى أنه تم تمويل أكثر من ١٧ ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة المعيلة بتمويل تعدى الـ 280 مليون جنيه حتى الآن، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد أن برنامج «مستورة» يوفر القرض في شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك «ناصر» الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مبادرة «سجون بلا غارمين» تتكامل مع برنامج «مستورة»، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين المصريين وبعضهم البعض.