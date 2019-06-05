شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان يبقى عيد سعيد فعلا".. 5 أشياء عليك تجنبها لأنها تعرضك للحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء عيد الفطر التى تسيطر على كل الأنحاء، يحتفل ملايين المصريين فى الشوارع والحدائق والمتنزهات، وفى تلك الأجواء المزدحمة قد يتورط البعض فى أعمال تقودهم إلى السجن.

حرصا على أن تكون الاحتفالات هادئة، وأن يمرح المواطنون ويبتهجوا بالعيد ثم يعودوا إلى منازلهم آمنين، نستعرض معكم بعض الجرائم التى يمكن أن تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة:

1- التحرش.. يعرضك للحبس سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

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2- استخدام الألعاب النارية.. السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقعات.

3- الهروب من التذاكر.. الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه

4- تعاطى المخدرات.. تعرضك للحبس سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه.

5- عدم الالتزام بالقواعد المرورية.. تعرضك لغرامة لا تقل عن 1000 جنيه.