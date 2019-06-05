شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ألف زائر لحديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر بحصيلة 370 ألف جنيه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، باستقبالها 72 ألفا بحصيلة 370 ألف جنيه، بسعر 5 جنيهات للتذكرة.

واتخذت ادارة حديقة الحيوان عددا من الإجراءات استعدادا للعيد، منها إلغاء الإجازات والراحات لكل الأطباء والعاملين فى حدائق الجيزة والمحافظات، وفى حديثة الأورمان، والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "رجائى"، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، زارت الحديقة يوم السبت الماضى، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين فى العيد، وتوفير كل سبل الراحة لهم للاستمتاع بالإجازة.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الإدارة وضعت خطة تفصيلية وتنفيذية لمواجهة الزحام أو أية طوارئ طوال أيام العيد، والحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على نظافة الحدائق. متابعا: "هناك تنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقى الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة فى الحدائق تحسبا لأية ظروف، وقد دربت الإدارة العاملين على خطط الطوارئ فى الأزمات، مع تواجد أفراد الأمن الإدارى لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة".

وناشدت إدارة الحديقة المواطنين بإلقاء المخالفات فى صناديق القمامة، والحفاظ على الحديقة، خاصة أن الإدارة زودتها بسلّات قمامة مدهونة باللون الأصفر، حتى تكون ظاهرة ومميزة لرواد الحديقة، مع توفير كميات كبيرة من الأكياس فى أرجاء الحديقة.