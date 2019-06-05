الأرثوذكسية تدين حادث العريش.. وتؤكد: "نصلي لأجل النفوس المصابة بالتشدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فجر اليوم الأربعاء كمين أمني بالعريش بشمال سيناء، والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، وقدموا أرواحهم فداءًا للوطن الغالي.

وأكدت الكنيسة في بيان لها الأربعاء، على "تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل يحاولون زعزعة استقرار الوطن".

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وأضافت: "ونصلي أيضًا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية عَلَّهُم يتعافوا ويستفيقوا فتعود اليهم إنسانيتهم المفقودة".

وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.

وأكدت الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.