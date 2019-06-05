محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تناوله إفطار العيد مع أسر وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتقديم الهدايا ودروع التكريم مشاركتهم الاحتفال بالعيد.
واحتفل السيسى، صباح الأربعاء، بعيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، والتى أقيمت داخل قاعة المنارة، وحضرها عدد كبير من أسر الشهداء، وبعض مسئولى الدولة، حيث شهد الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية، والغنائية، وتكريم أسر الشهداء.
وفى بداية الاحتفالية، وصل السيسى، واصطحب معه أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة، ورحب الرئيس بالضيوف، قائلا: "أهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وأنتوا طيبين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزع هدايا ولاعب الأطفال.. 25 صورة ترصد احتفال الرئيس بالعيد مع أبناء الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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