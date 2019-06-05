جامعة حلوان تدين الحادث الإرهابي بجنوب العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أدانت جامعة حلوان، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على كمين أمني في مدينة العريش شمال سيناء.

وأعربت الجامعة، في بيان عن «تعازيها لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذى استهدف كمينًا أمنيًا فجر اليوم جنوب مدينة العريش».

وأكد ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن «الحادث يمس جميع المصريين ويستهدف زعزعة أمن الوطن إلا أنه لن ينال من ثقه المصريين في القيادة السياسية».

وأعلنت الجامعة، دعمها الكامل لمؤسسات الدولة ولقوات الجيش والشرطة الباسلة خلال حربها المقدسة فى مواجهة الإرهاب، دفاعا عن عن الوطن وحفاظا على سلامة أراضيه.