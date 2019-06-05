محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب ا):
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا دولة جادة تحترم التزاماتها.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي مايو القول في منشور على صفحته على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء" سوف نتوجه لأوروبا ونجلس سويا ونحن نشعر بالمسؤولية، وهدفنا البناء وليس التدمير".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت اليوم أنها توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها.
وأوضحت المفوضية اليوم في بروكسل أن الحكومة (الإيطالية) لم تتخذ إجراءات مضادة كافية في عام 2018.
وبحسب البيانات، فإن نسبة الديون الخاصة بإيطاليا – أي العلاقة بين الدين العام والقوة الاقتصادية- بلغت العام الماضي أكثر من 138 بالمئة. وتعد هذه النسبة ثاني أكبر نسبة في الاتحاد الأوروبي -بعد اليونان- وأحد أعلى نسب الديون بالعالم بأسره. وتبلغ قيمة عبء الدين 3ر2 مليار يورو تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء الإيطالي: سوف نجلس مع أوروبا بهدف البناء وليس التدمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.