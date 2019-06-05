الأعلى للإعلام يدين حادث العريش.. ويهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالبيانات الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أدان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الحادث الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على كمين أمني في مدينة العريش شمال سيناء.

واحتسب المجلس الشهداء في جنة الله، وأكد على أن ما حدث يزيد من إصرار مصر دولة وشعبا وجيشا وشرطة على القضاء على الإرهاب.

وقال البيان: لا يعتقد المجلس الأعلى أن حادث الهجوم الإرهابي رغم نتائجه المؤلمة يمكن أن يغير كثيرا من مجمل الصورة، وأن وهزيمة الإرهاب حدثت بالفعل، وأن الإرهاب سيدحر بجهود الجيش والشرطة وشيوخ سيناء وعموم مواطني سيناء.

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وقال المجلس في بيان اليوم، إنه على ثقة بأن القصاص سيتم عاجلا وسيلقي المعتدون حتفهم المحتوم، مضيفا: لا نمل أن نذكر الجميع بضرورة اليقظة.

وأهاب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإليكترونية الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة وفقا لكود تغطية العمليات الإرهابية الذي أقره المجلس.

ويشمل كود تغطية الحوادث الإرهابية الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 بنود وهي الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط، والالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بإعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم، وعدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات، كما يحظر إبداء أية آراء أو معلومات سواء من جانب ضيوف الوسيلة الإعلامية أو الإعلامين تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.​