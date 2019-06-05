"جانا العيد".. المصريون يحتفلون بعيد الفطر في الشوارع والمتنزهات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تصوير- جلال المسري ومحمود بكار وفريد قطب وكريم أحمد ونادر نبيل وأحمد النجار وأحمد طرانة وعلاء أحمد:

احتفل المصريون صباح اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بالمتنزهات والحدائق والشوارع، وعبروا خلال الساعات الأولى من اليوم عن فرحتهم بقدوم العيد.

ورصدت عدسة "الخليج 365" احتفالات المصريين في عدد كبير من الأحياء والمناطق المختلفة، كالتالي.

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صور- بالبلالين والحلوى.. صلاة وفرحة في ساحة مسجد الصديق

بالصور.. المصلون يملأون ميدان مصطفى محمود

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بالصور.. زحام شديد في ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

"بملابس العيد والسيلفي".. الأطفال يحتفلون في مسجد عمرو بن العاص

تزيين طائرات مصر للطيران احتفالا بالعيد

18 صورة لاحتفال أهالي السيدة زينب بعيد الفطر

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"أول يوم عيد".. 15 صورة ترصد احتفالات المواطنين بكورنيش النيل

بالأسماء.. السيسي يكرم عددًا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

السيسي يشارك أُسر وأبناء الشهداء والمصابين احتفالات عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات