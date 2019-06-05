متحدث الرئاسة ينشر صور أداء السيسي لصلاة العيد مع أبناء الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء، بصحبة أسر وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية.

واحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، بعيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، داخل قاعة المنارة، بحضور عدد كبير من أسر الشهداء، وبعض مسئولي الدولة، حيث شهدت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية، والغنائية، وتكريم أسر الشهداء.​