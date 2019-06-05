وفد أمني بريطاني يستكمل متابعة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

يتفقد وفد أمني بريطاني من إدارة النقل البريطانية الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الأسبوع المقبل، تعد هذه الزيارة الثانية للوفد البريطاني خلال شهر، للإطلاع على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب داخل صالات السفر، خاصة المسافرين إلى لندن، وهو التفتيش المعتاد من السلطات البريطانية، والذي اجتازته سلطات المطار أكثر من مرة فى وقت سابق.

قالت مصادر أمنية بالمطار، إنه من المقرر أن يتفقد الوفد إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى لندن، بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتي صعودهم إلى الطائرة، ورصد عمليات الفحص والتفتيش التي تتم للركاب وحقائبهم.

يذكر أن وفد إدارة النقل البريطانية زار مطار القاهرة الأسبوع الماضي يوما واحدا، وتابع خلالها الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة الخطوط البريطانية المتجهة إلى لندن.