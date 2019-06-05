ضبط 3 أشخاص في عين شمس لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص، قاموا بتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء في منظقة عين شمس.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزى الأسلحة النارية والمتاجرين بها والقائمين على ورش تصنيعها.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، توصلت إلى قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، مُتخذين من محل كائن بالعقار محل سكن المتهم الأول مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن المتهم الأول، وعثر بداخله على 4 سلاح نارى "فرد خرطوش"، هيكل فرد خرطوش، 5 مقبض سلاح نارى "فرد خرطوش"، 9 طلقة من ذات العيار - 8 قطع ماسورة مختلفة الأحجام، 14 سلاح أبيض "سنج ، سواطير"، العدد والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

وأكدت الداخلية أن المتهمين عند مواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة للنيابة للتحقيق.