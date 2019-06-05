بالصور.. وفد "ضباط الداخلية" يواصل زيارته للمستشفيات بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

واصل وفد من ضباط قطاع المشروعات والتنمية ومشرفى منظومة آمان الخير بوزارة الداخلية، تنظيم زياراته إلى عدد من المستشفيات لزيارة المرضى والإطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية لتحقيق التواصل مع كافة أطياف الشعب من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية ومشاركة المواطنين الإحتفال بتلك المناسبات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الزيارة بدأت لمستشفيات ( 57357 – القصر العينى – أبوالريش للأطفال - المعهد القومى للأورام – الحسين الجامعى – أحمد ماهر – مجدى يعقوب بأسوان – الأورمان للأورام بالأقصر ).

كما شملت الزيارة، مستشفيات (الدمرداش – العباسية للصحة النفسية – العباسية لأمراض الصدر – الزهراء الجامعى – سيد جلال التعليمى – شبرا العام – شفا الأورمان لأمراض السرطان بالأقصر – مستشفيات جامعة عين شمس – مجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعى " سيد جلال").