أخبار مصر | وكيل "صحة القليوبية" يتابع أداء المستشفيات في أول أيام عيد الفطر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "صحة القليوبية" يتابع أداء المستشفيات في أول أيام عيد الفطر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، كل من مستشفى حميات طوخ، ومستشفى طوخ المركزي، ومستشفى شبين القناطر، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في تلك المستشفيات.

كما تفقد عددا من أقسام المستشفيات الداخلية والاستقبال والعنايات المركزة والأطفال المبتسرين للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وشدد على ضرورة توفير الأدوات والمستلزمات الطبية

وقدم وكيل الوزارة التهاني للمرضى وذويهم وللفرق الطبية وجميع العاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.