أخبار مصر | محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك‎

قام اللواء خالد عبدالعال بجولة ميدانية لعدد من المنشآت الخدمية التابعة للمحافظة للتأكد من حسن سير الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين في أمان كامل مع تطبيق كافة التوجيهات والتعليمات، تفقد خلالها مرسي الأتوبيس النهري بمنطقة ماسبيرو.

حيث التقي بالمواطنين وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك والتأكيد علي مسئولي المرسي بتطبيق كافة الاشتراطات وعوامل الأمان بكافة الوحدات النهرية، ومشددا علي ضرورة التزام جميع الوحدات بالأعداد المقررة لها.

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كما زار المحافظ مستشفي شبرا العام حيث أطمأن علي وجود كافة الاستعدادات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات طارئة وانتظام العمل بتواجد الأطباء ومسئولي التمريض وغرف الطوارئ والاستقبال، وأكد علي حسن معاملة المواطنين والتقديم الخدمات اللازمة بيسر وسهولة.

كما تفقد المحافظ استعدادات الحديقة الدولية لاستقبال المواطنين من صباح اليوم ولوحظ الإقبال الشديد منذ الساعات الأولى على الحديقة الدولية بمدينة نصر حيث توافد الأطفال والأسر والاستمتاع بالعروض الترفيهية المقدمة.

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن غرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة العاملة علي مدار 24 ساعة بأنها لم تتلق أي بلاغات مؤثرة حتي الآن وأن البلاغات التي تم التبليغ عنها بلاغات بسيطة متمثله في تراكمات قمامة، كسر ماسورة مياه، وأن غرفة العمليات المركزية متصلة بكافة الجهات المعينة لاستقبال أي شكوي للمواطنين علي الأرقام التالية 23912136-23907147.