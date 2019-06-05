أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع توقف معاش أسرة مصري توفى في إيطاليا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع توقف معاش أسرة مصري توفى في إيطاليا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة المصرية "زينب . م. أ" من محافظة الدقهلية التي تلتمس مساعدتها في معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية منذ فبراير الماضي عن صرف معاشها عن زوجها المتوفي في ميلانو في 2009 ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أنه بناء تعليمات الوزير ، تواصل المستشار العمالي بميلانو عزت عمران علي الفور مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية "الأنبس" ، وجاءت النتيجة أنها لابد من تقديم شهادة تفيد بقاءها علي قيد الحياة، وهذا إجراء متبع بإيطاليا للتأكد من المعاش يصل لمستحقيه .

كما قام المستشار العمالي بالتواصل مع صاحبة الشكوي تليفونيا في مصر وإرشادها بالمطلوب، وتأكد بعد ذلك من أنها أرسلت الشهادة بالفعل تم رد إليها معاشها ومتأخرات المعاش بقيمة إجمالية 40 ألف جنيه.

وتوجهت صاحبة الشكوي بالشكر لوزير القوي العاملة ، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي علي سرعة الاستجابة لشكواها وصرف مستحقاتها المتأخرة .